بالفيديو.. عقيد جريح يناشد رئيس الوزراء "تفاجأت برفع اسمي من جدول الترقية لاكثر من مرة"

وقال في مقطع فيديو تابعته ، ان "تم اعادتي الى الخدمة عام 2004 على ملاك ، ومنذ عام 2004 لغاية 2018 لم تتم ترقيتي او الحصول على علاوة".واضاف بتاريخ "24 كانون الأول عام 2024، قابلت وطرحت مشكلتي، وامر رئيس الوزراء بدرج اسمي في جدول الترقية الا اني تفاجأت برفع اسمي من الجدول"، موضحا انه "في 17 اذار 2025 قابلت رئيس الوزراء خلال تواجده بمكتب شكاوى المواطنين وتم طرح المشكلة من جديد ووفق رئيس الوزراء على درج اسمي في جدول تموز، الا اني تفاجأت مرة أخرى عند صدور جدول تموز 2025 بانه تم رفع الاسم من قبل هيئة الرأي".وتابع "في 13 تشرين الأول الماضي قبلت رئيس الوزراء وبلغته بانني طرح المشكلة امامه لاكثر من مرة ويتم رفع اسمي، الا ان رئيس الوزراء ابلغني بالحرف (اخذها حجاية من عندي بهذا الجدول سيتم ترقيتك)، لكني تفاجأت برفع اسمي من الجدول عن طريق تصويت هيئة الرأي"، مخاطبا القادة في هيئة الرأي "لو كان احد من اقربائكم لديه غبن 14 سنة وفقد ساقيه، هل سيتم التعامل معه مثل ما تم التعامل معي؟".واكد "لم انصف ولم تتم معاملتي بصورة صحيحة"، متسائلا "ما الذي اقدمه بعد كي تتم ترقيتي بعد غبن 14 عاماً؟".