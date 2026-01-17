النزاهــة تضبط 3 متهمين وتحبـط محاولاتـهم للاستيلاء على أراضٍ في ميسان

وأوضحت الهيئة في بيان لها أنَّ "فريق عمل وبعد قيامه بأعمال المُتابعة والتحرّي تمكَّن من ضبط مُتَّهمين اثنين؛ على خلفيَّة قيامهما بتقطيع أراضٍ عائدةٍ للدولة والاستيلاء عليها، وبيعها للمُواطنين على أنَّها طابو (سند ٢٥)"، لافتةً إلى أنَّ "المتهمين تمَّ ضبطهما بالجرم المشهود أثناء قيامهما ببيع قطع الأراضي المُقسَّمة وتسليك أعمدة الكهرباء".وبينت أنَّ "مساحة الأرض الكليَّة المتجاوز عليها تُقدَّرُ بأكثر من (٨ دوانم)".وعلى صعيدٍ مُتَّصلٍ، قام الفريق بـ"ضبط مُتَّهمٍ أثناء محاولته الاستيلاء على أرضٍ زراعيَّةٍ واقعةٍ قرب دائرة البطاقة الوطنيَّة القديمة في أحد أحياء مدينة ، حيث لاحظ الفريق فور وصوله إلى الموقع وجود آثار تجريف للأرض، تمثلت بفتح شارعٍ ترابيٍّ وسط الأرض الزراعيَّة، تمهيداً لتقسيمها إلى قطعٍ سكنيَّةٍ، حيث لوحظ أنَّ المُتَّهم كان يجرف الأرض ويباشر أعمال التفتيت بنفسه مُستعيناً بآليةٍ نوع شفل كان يستقلها، وقد تمكَّن فريق الهيئة من ضبط المُتَّهم مُتلبّساً بالجرم المشهود؛ على خلفيَّة إضراره عمداً بمصالح الدولة".