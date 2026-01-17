بالصور.. جموع الزائرين تحيي ذكرى المبعث النبوي الشريف عند مرقد الإمام علي (ع)

– محليات



توافدت جموع غفيرة من المؤمنين، اليوم الجمعة، إلى مرقد الإمام (عليه السلام) في الأشرف، لإحياء ذكرى المبعث النبوي الشريف، وسط أجواء إيمانية واحتفالية مهيبة.





وتنشر جانباً من مراسم الإحياء، حيث شهد الصحن العلوي المطهر توافد آلاف الزائرين من مختلف المحافظات، تزامناً مع استنفار أمني وصحي وخدمي كامل من قبل العتبة العلوية والجهات الساندة لتأمين انسيابية الزيارة.


