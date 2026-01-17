لمناقشة ملفات جوهرية.. اجتماع "ثلاثي" حاسم في أربيل يضم عبدي وباراك

ووصل عبدي وباراك إلى صباح اليوم، 17 كانون الثاني 2026، في زيارة رسمية تأتي في توقيت بالغ الحساسية للملف السوري. ومن المقرر أن يبحث المجتمعون مع جملة من الملفات الاستراتيجية، يتصدرها: مناقشة "اتفاق 10 آذار" المبرم بين قوات الديمقراطية والأطراف المعنية، بالإضافة إلى استعراض آخر التطورات الميدانية والسياسية في الساحة السورية والمنطقة بشكل عام.ويركز الاجتماع على ضرورة خفض حدة التوتر بين القوى الكردية والحكومة السورية (ما بعد مرحلة 2024)، والعمل على تطبيع الأوضاع في المناطق المتضررة، مع التأكيد على اتخاذ خطوات ملموسة لترسيخ الأمن ومنع تفاقم الأزمات الإنسانية.وتأتي هذه الزيارة والاجتماع المرتقب استكمالاً لمباحثات هاتفية جرت مساء الجمعة، 9 كانون الثاني 2026، بين وتوم ، حيث جرى خلالها تبادل وجهات النظر حول المشهد السياسي في سوريا، والتشديد على أهمية الحوار والتنسيق المشترك كسبيل وحيد لحل الأزمات العالقة.يُذكر أنه منذ سقوط نظام في كانون الأول 2024، قاد مسعود بارزاني تحركات استراتيجية واسعة لحماية حقوق ومكتسبات الكرد في "روج آفا" (غرب كردستان). وفي سياق هذا التنسيق المستمر، أجرى ، القائد العام لـ"قسد"، زيارات متكررة إلى للقاء القيادة السياسية والتباحث حول مستقبل المنطقة.