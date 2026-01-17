ملف حلب واتفاق 10 آذار يتصدران طاولة البحث بين بارزاني وعبدي

ويبحث الجانبان في الاجتماع الذي لا يزال مستمراً جملة من القضايا الاستراتيجية، وفي مقدمتها آليات تنفيذ "اتفاق 10 آذار" المبرم بين قوات الديمقراطية والحكومة السورية، وتطورات الأوضاع والقتال الأخير الذي شهدته الأحياء الكردية في مدينة حلب، وتقييم الوضع السياسي والميداني العام في سوريا والمنطقة.ويأتي هذا اللقاء الثنائي تمهيداً لاجتماع مرتقب يجمع عبدي بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، .وكان قد عقد في وقت سابق من اليوم اجتماعاً منفصلاً مع لبحث ذات الملفات، مما يعكس دور المحوري في الوساطة وتنسيق المواقف بين القوى الكردية والجانب الأمريكي.