نقيب الصحفيين في ضيافة محافظ النجف.. الاتفاق على تخصيص أراضٍ سكنية للصحفيين

وأكد المحافظ، وفق البيان، "حرص الحكومة المحلية في الأشرف على دعم الصحفيين وتوفير بيئة مناسبة وآمنة لأداء مهامهم، مشددًا على أهمية الشراكة مع العراقيين". وذكر بيان لمكتب المحافظة، ان كناوي "استقبل نقيب الصحفيين العراقيين، حيث جرى بحث عدد من القضايا والملفات المتعلقة بالأسرة الصحفية والإعلامية في المحافظة".وناقش الجانبان "أهمية تعزيز المسؤولية الإعلامية في نقل الأخبار والأحداث بمهنية وموضوعية، بما يسهم في إيصال الحقيقة للرأي العام، ويعزز مناخ العمل الصحفي الحر، إلى جانب التعاون في نقل الإنجازات التي تحققها الحكومة المحلية".وأعلن كناوي "تخصيص عدد من قطع الاراضي السكنية والتي سيتم توزيعها على الصحفيين الذين لم يستلموا استحقاقهم السابق من قطع الأراضي، في خطوة تهدف إلى إنصاف الأسرة الصحفية ودعم الاستقرار المعيشي للعاملين في الحقل الإعلامي".وأكد المحافظ، وفق البيان، "حرص الحكومة المحلية في الأشرف على دعم الصحفيين وتوفير بيئة مناسبة وآمنة لأداء مهامهم، مشددًا على أهمية الشراكة مع العراقيين".

من جانبه، أشاد "بدور محافظ النجف الأشرف ومبادرته في دعم الصحفيين، مثمنًا جهود الحكومة المحلية ونقابة الصحفيين في رعاية شؤون الأسرة الإعلامية والدفاع عن حقوقها".

وفي ختام اللقاء، شدد الطرفان على "أهمية استمرار التنسيق والتعاون بما يعزز حرية الصحافة ويرسخ المهنية الإعلامية، ويخدم المصلحة العامة".