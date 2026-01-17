يصورهم بمكالمات فيديوية.. القبض على مبتزّ يستدرج ضحاياه على انه امرأة بالبصرة

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ ، أنه "تمكّن جهاز في من إلقاء القبض على متهم بجريمة الابتزاز الإلكتروني بالجرم المشهود، أثناء تسلُّمه مبلغاً مالياً قدره أربعة آلاف دولار أمريكي من أحد ضحاياه".وبيّنت التحقيقات، وفقاً للبيان، أن "المتهم كان ينتحل صفة امرأة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويستدرج الضحايا للدخول في علاقات عاطفية وهمية، ثم يطلب منهم فتح كاميرا الاتصال المرئي لالتقاط صور لهم دون علمهم، وعقب ذلك، يعاود التواصل معهم مدّعياً أنه زوج المرأة، ويقوم بتهديدهم بإجراءات قانونية وعشائرية، ما يدفعهم إلى دفع مبالغ مالية تفادياً للفضيحة، وقد تمكّن المتهم من ابتزاز عدد من الضحايا بهذا الأسلوب قبل إلقاء القبض عليه".وتابع البيان، أن "الجهاز نفذ حملة أمنية في وواسط وكركوك وبغداد، حيث تم إلقاء القبض على (٩) متهمين مطلوبين بجرائم الابتزاز الإلكتروني منذ بدء العام الجديد، في إطار جهود الجهاز المتواصلة لمكافحة الجريمة الإلكترونية وحماية المواطنين".وأشار الى انه "تم إحالة المتهمين جميعهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفقاً للقانون".