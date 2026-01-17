بغداد.. الاطاحة بمبتز هدد فتاة بنشر صورها مقابل مبالغ مالية

وذكر بيان للقيادة في بيان ورد لـ ، أنه "تمكّنت مفارز نجدة في قيادة شرطة من إلقاء القبض على شخص أقدم على ابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صورها مقابل مبالغ مالية".وتابع، أنه "جاءت عملية القبض بعد ورود اتصال من قبل الفتاة على رقم الاستجابة السريع (911)، حيث تم على الفور تشكيل فريق عمل مختص، ونُصِب كمين محكم أسفر عن القبض على المتهم بالجرم المشهود".