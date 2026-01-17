في بغداد.. إخماد حريق بورشة ومخزن للأدوات الاحتياطية

أعلنت ، السبت، عن إخماد حريق بورشة ومخزن للأدوات الاحتياطية .

وقالت المديرية في بيان، "فرض فرق الدفاع المدني سيطرتها الكاملة على حادث حريق اندلع داخل ورشة لتصليح السيارات ومخزن للأدوات الاحتياطية بمساحة 300 متر مشيد من البلوك ومسقوف بألواح الجينكو مخالفة لشروط السلامة ومتطلبات الدفاع في عمر ".

وأضاف البيان أن "فرق الدفاع المدني استنفرت وطوّقت النيران، بمشاركة عدد من فرق الإطفاء التخصصية والساندة، ونفذت عمليات الاقتحام المباشر والدخول إلى وسط الورشة المحترقة".

ولفت بيان الدفاع المدني الى أن "الحريق انتهى دون تسجيل أي خسائر في الأرواح، مع تقليل الأضرار المادية، وعلى إثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية".