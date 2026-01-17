اعتقال متهم بممارسة السحر والشعوذة في كربلاء

أعلنت ، مساء السبت، عن اعتقال متهم بممارسة السحر والشعوذة في المحافظة.

وقالت الشرطة في بيان، " في اطار الجهود المتواصلة لأقسام وتشكيلات وتنفيذاً لمذكرة قبض وتحري صادرة من المقدسة، تمكنت قوة أمنية من المقدسة وفوج طوارئ الرابع من إلقاء القبض على متهم يمارس أعمال السحر والشعوذة ضمن قاطع المسؤولية".

وأضاف البيان أن "العملية جاءت بعد تشكيل فريق عمل مشترك، حيث تمت مداهمة دار المتهم وضبط عدد من الأدوات المستخدمة في أعمال الشعوذة، أصولياً ووفق الإجراءات القانونية".