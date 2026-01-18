خلافا للتوجه الحكومي.. البرلمان ينوي تعيين 46 الف من الشهادات العليا في موازنة 2026

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
06:45 AM
الى
07:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الاتحاد الأوروبي يحذر: رسوم ترامب ستقوض العلاقات عبر الأطلسي
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-553416-639043119601394051.jpg
خلافا للتوجه الحكومي.. البرلمان ينوي تعيين 46 الف من الشهادات العليا في موازنة 2026
محليات
2026-01-18 | 00:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
621 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
كشف أعضاء بمجلس النواب، اليوم الاحد، عن تحركات لادراج اكثر من 46 الف متقدم من الشهادات العليا للتعين في موازنة 2026.
وقال النائب عن كتلة إشراقة كانون،
كاظم
المطيري، إن "عدد المتقدِّمين الذين سجَّلوا عبر الرابط الخاصِّ بمجلس الخدمة الاتحاديِّ بلغ (46) ألفاً و(859) متقدِّماً"، لافتاً إلى أنَّ "عمليات التدقيق أظهرتْ وجود تقاطعاتٍ مع أكثر من جهةٍ، إذ شمل التقاطع مع الرقابة الماليَّة نحو (1900) متقدِّمٍ، بينما بلغ التقاطع مع الهيئة العامَّة للتقاعد ألفاً و(220) متقدِّماً".
وأضاف المطيري أنَّ "مجلس النوّاب مستمرٌّ في متابعة الملفِّ لضمان إدراجه في موازنة (2026)، بما يضمن حقوق حَمَلَة الشهادات العليا والأوائل، بينما يُواصل مجلس الخدمة الاتحاديُّ تصحيح البيانات وإرسال الأكواد، لتوفير فرص
التعيين
بشكلٍ عادلٍ ومنظم، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
ويأتي هذا التصريح والتوجه خلافا ما تتوجه اليه الحكومة ومؤسسات الدولة مؤخرا بإيقاف التعيينات بالكامل وتقليل عدد خريجي الشهادات العليا .
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
البنك المركزي يخاطب المالية: سعر الصرف سيكون 1300 دينار في موازنة 2026
03:31 | 2026-01-08
الكهرباء تخاطب المالية لإضافة فقرة بموازنة 2026 لتثبيت العقود (وثيقة)
06:29 | 2025-11-26
تحتاج لاستعداد من الان.. اللجنة المالية تصف موازنة 2026 بـ"الصعبة والمعقدة"
02:23 | 2025-12-12
توضيح حكومي يخص احتساب الشهادات للموظفين
14:48 | 2026-01-12
مجلس النواب
البرلمان
مجلس الخدمة الاتحادي
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
مجلس ال
التعيين
كاظم
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
امطار وثلوج وانخفاض شديد بالحرارة.. العراق على موعد مع الصقيع
محليات
36.02%
15:05 | 2026-01-16
امطار وثلوج وانخفاض شديد بالحرارة.. العراق على موعد مع الصقيع
15:05 | 2026-01-16
حرارة اقل من درجة الانجماد وامطار حتى الأربعاء
محليات
27.74%
01:14 | 2026-01-17
حرارة اقل من درجة الانجماد وامطار حتى الأربعاء
01:14 | 2026-01-17
بيان نادر وغير مسبوق.. نتنياهو يهاجم ترامب
دوليات
26.11%
11:42 | 2026-01-17
بيان نادر وغير مسبوق.. نتنياهو يهاجم ترامب
11:42 | 2026-01-17
بعد اغلاق منخفض امس.. ارتفاع أسعار الدولار مع الافتتاح
اقتصاد
10.13%
02:49 | 2026-01-18
بعد اغلاق منخفض امس.. ارتفاع أسعار الدولار مع الافتتاح
02:49 | 2026-01-18
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
سوق الرمادي الأنبار - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠١ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-18
ناس وناس
سوق الرمادي الأنبار - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠١ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-18
عشرين
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
عشرين
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
رحال
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
رحال
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-17
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
هنادي وليان
خبايا العناية بالبشرة ما الذي يناسبكِ فعلًا؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٩ | 2025
14:30 | 2026-01-15
هنادي وليان
خبايا العناية بالبشرة ما الذي يناسبكِ فعلًا؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٩ | 2025
14:30 | 2026-01-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-15
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
سوق الرمادي الأنبار - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠١ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-18
ناس وناس
سوق الرمادي الأنبار - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠١ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-18
عشرين
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
عشرين
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
رحال
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
رحال
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-17
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
هنادي وليان
خبايا العناية بالبشرة ما الذي يناسبكِ فعلًا؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٩ | 2025
14:30 | 2026-01-15
هنادي وليان
خبايا العناية بالبشرة ما الذي يناسبكِ فعلًا؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٩ | 2025
14:30 | 2026-01-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-15
اخترنا لك
بشرى لمنتسبي التعليم العالي.. العبودي يعلن توفير قروض ميسرة وتخفيضات لشراء الشقق
05:34 | 2026-01-18
الصحة تدعو خريجي كليات الطب العام لسنة ٢٠٢٣-٢٠٢٤ لتنظيم عقود العمل الخاصة بهم
05:23 | 2026-01-18
مجلس بغداد يحدد عقوبات "أصحاب المولدات" المخالفين: غرامة 5 ملايين دينار ورفع "المولدة"
05:18 | 2026-01-18
وثيقة تكشف نحو 40 منفذاً ومعبراً غير رسمي في إقليم كردستان.. مطالبات بإغلاقها فورًا
03:54 | 2026-01-18
القضاء يسترد 6 مليارات دينار من شركة مارست "الاحتيال المالي" بسعر الصرف
03:46 | 2026-01-18
قرارات المجلس الاقتصادي تتسبب بارباك الاسواق.. فيديو
15:24 | 2026-01-17
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.