الصحة تدعو خريجي كليات الطب العام لسنة ٢٠٢٣-٢٠٢٤ لتنظيم عقود العمل الخاصة بهم

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إنه "استنادا الى رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٦، تدعو الوزارة خريجي كليات الطب العام لسنة ٢٠٢٣-٢٠٢٤ لمراجعة دوائر لغرض تنظيم عقود العمل الخاصة بهم وفق القوانين والانظمة والتعليمات النافذة، وذلك لسد النقص الحاصل قي مؤسساتنا الصحية".وأضافت الوزارة، أنه "استنادًا إلى قرار ٢ لسنة ٢٠٢٦، ستبدأ البرنامج التدريبي الوطني الخاص لخريجي الكليات والمعاهد الطبية والصحية والتقنية من غير المعيّنين من خريجي العامين ٢٠٢٢-٢٠٢٣ و ٢٠٢٣-٢٠٢٤ ولمدة سنتين لغرض منحهم إجازة ممارسة المهنة في القطّاع الخاص"، داعية الوزارة الموما اليهم بـ"التسجيل من خلال المنصة الإلكترونية التي ستُطلق قريبا ومتابعة التعليمات التي تصدر بهذا الخصوص من وتنمية الموارد والجهات المعنية الأخرى".