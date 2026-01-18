بشرى لمنتسبي التعليم العالي.. العبودي يعلن توفير قروض ميسرة وتخفيضات لشراء الشقق

وقال العبودي، في كلمة له خلال مؤتمر صحفي، إن "هذا اليوم مميز في تاريخ ، حيث نتواجد في مجمع الأخوة السكني، وهو من المشاريع المتلكئة على ما أعتقد منذ عام 2013، ومنذ تسلمنا الوزارة أكدنا أن يكون هناك عمل جارد وإعادة مناقشة موضوع هذا العقد، حتى أصبحت نسبة الوزارة من 35% إلى 40%".وأضاف، أن "عدد الوحدات السكنية في هذا المشروع يبلغ 22 ألف وحدة، ونسبة الوزارة فيه حالياً 40%، ونسبة التخفيض من 20% إلى 25%"، مؤكداً أن "هذا يُعد واحداً من الإنجازات المهمة التي تُحسب للوزارة".وأشار إلى، أنه "تم الاطلاع على العمل، وكان عملاً مميزاً خلال فترة ، حيث وجدنا أن بعض البنايات تم إكمال الهيكل الخارجي لها"، داعياً الأساتذة والمنتسبين في وفي مقر الوزارة إلى "المسارعة في اتخاذ الإجراءات الطبيعية من أجل التسجيل للحصول على شقة في مجمع الأخوة السكني".وأوضح، أن "أحد الإنجازات التي تحققت خلال هذه الفترة، وبجهود وكوادر الوزارة، هو الحصول على التنسيق مع مصرف (TBI) وكذلك ، من أجل توفير القروض لمنتسبي ، وتحديداً في جامعة ومقر الوزارة، حيث باستطاعة الأستاذ والموظف التقديم على هذا القرض من أجل الحصول على شقة في المجمع".وتابع: "كما تم استحصال قطع أراضٍ لوزارة والبحث العلمي، وحصلنا على لتوزيع قطع الأراضي على المطور العقاري، وستكون مخدومة بالكهرباء والماء وتعبيد الطرق".وأضاف الوزير، أن "وزارة التعليم ستبقى تتابع مشروع مجمع الأخوة السكني حتى إنجازه خلال ثلاث سنوات لكل مرحلة من مراحل المشروع".وأعلن العالي، ، اليوم الأحد، عن اجراءات التعاون مع المصرف العقاري والمصرف العراقي للتجارة TBI لغرض بدء اقراض المتقدمين لمجمع الاخوة السكني من منتسبي التعليم العالي وجامعاتها في .