رئيس مجلس النجف ونقيب الصحفيين يؤكدان دور الصحافة بالحفاظ على السلم المجتمعي

وقالت في بيان ورد لـ ، إن "ذلك جاء خلال استقبال المحافظ نقيب الصحفيين العراقيين رئيس ، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتأكيد على دور الاعلام في دعم العمل المؤسسي وخدمة قضايا المجتمع والحفاظ على السلم المجتمعي ".وأضاف البيان، أن "رئيس كرم نقيب الصحفيين العراقيين بدرع وذلك لجهوده في اعلاء شأن ".من جانبه عبر نقيب الصحفيين العراقيين عن شكره للدعم والرعاية المستمرة التي تحظى بها الاسرة الصحفية في الاشرف.كما عقد نقيب الصحفيين العراقيين اجتماعاً موسعاً مع الاسرة الصحفية في المحافظة مؤكداً اهمية الالتزام بالمعايير المهنية العالية في التناول الاعلامي واعتماد الموضوعية والحيادية والتمسك بأخلاقيات المهنة باعتبارها الركيزة الاساسية لمصداقية الصحافة ودورها في خدمة المجتمع.