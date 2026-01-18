بموافقة السوداني.. تخصيص طائرتين لإعادة 173 مهاجراً عراقياً "غير شرعي" من ليبيا

وقال الصحاف في بيان، إن "حكومة العراق خصصت جهداً جوياً بطائرتين من نوع C130 لإعادة 173 مهاجراً عراقياً يومي 21 و22 من الشهر الجاري، كانوا قد دخلوا أراضي دولة ليبيا بشكل غير شرعي".وأضاف، أن "رئيس ، ، وافق على تخصيص جهد جوي لإعادة المهاجرين العراقيين في دولة ليبيا بشكل طوعي".وأكد الصحاف، أن "السفارة استكملت جميع التنسيقات القانونية والإجرائية لإعادة المهاجرين الذين وقعوا في شراك شبكات تهريب وتجارة البشر"، مبيناً أن " قدمت الطعام والأدوية والفراش والمستلزمات الضرورية للمهاجرين خلال إقامتهم الحالية في مركز مكافحة الهجرة غير في طرابلس".وأثنى على "جهود القائمين على في دعم الجهود الإنسانية واستدامة التعاون مع السفارة"، لافتا إلى، أن "شبكات تهريب وتجارة البشر ما زالت تستهدف فئة الشباب، فيما تواصل ، بتوجيه من نائب وزير الخارجية، ، وبمتابعة وكيلي الوزارة، محمد للعلاقات الثنائية وشورش سعيد للعلاقات القانونية، دعم مسار العودة الطوعية وبذل أقصى الجهود لتأمين عودتهم إلى ذويهم سالمين".وأكد ان "هذه الجهود بدأت بها في ليبيا، وتابعتها ساعة بساعة مع في بغداد ودائرة العلاقات الخارجية في إقليم ".