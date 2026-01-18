Alsumaria Tv
الأبراج
الاتحاد الأوروبي يحذر: رسوم ترامب ستقوض العلاقات عبر الأطلسي
"إيقاف الإيفادات الخارجية كافة".. اجتماع للمالية لبحث تقليص الإنفاق

محليات

2026-01-18 | 09:27
&quot;إيقاف الإيفادات الخارجية كافة&quot;.. اجتماع للمالية لبحث تقليص الإنفاق
السومرية نيوز – محلي
عقدت وزارة المالية، اليوم الاحد، اجتماعا لبحث تعظيم الإيرادات وتقليص الانفاق بضمنه إيقاف الإيفادات الخارجية كافة.

وقالت وزارة المالية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "عقدت اجتماعاً موسعاً للمدراء العامين، خُصِّص لمناقشة قرارات مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للاقتصاد المتعلقة بمقترحات الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة الوضع المالي، وبما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية وأولويات السياسة المالية للدولة".
وأضافت ان "الاجتماع تناول محاور تعظيم الإيرادات وضغط النفقات، بوصفها مرتكزات أساسية لدعم الاستقرار المالي وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، حيث جرت مناقشة قرار مجلس الوزراء المرقم (1083) لسنة 2025، الذي نصّ على اعتماد الأتمتة في جميع القطاعات الحكومية، والانتقال إلى الجباية الإلكترونية، بما يسهم في رفع كفاءة التحصيل المالي، وتقليل الهدر، وتعزيز الشفافية والحوكمة"، موضحة ان "المجتمعين بحثوا توصية المجلس الوزاري للاقتصاد الخاصة بضغط النفقات وتعظيم الإيرادات، والتي تضمنت إيقاف احتساب الشهادات اعتباراً من تاريخ 2/1/2026، فضلاً عن إيقاف النقل إلى الوزارات المشمولة بالقرار، في إطار تنظيم الموارد البشرية وضبط الالتزامات المالية".
واستعرضت الوزارة "إجراءاتها المتعلقة بتنظيم ملف الكوادر البشرية، حيث أنجزت حصراً دقيقاً بأعداد كوادرها من حملة الشهادات العليا العاملين ضمن ديوان الوزارة، والبالغ عددهم (304) موظف، وذلك استجابةً لتوجيهات مجلس الوزراء الرامية إلى حوكمة بيانات الموظفين وتحديد الاحتياجات الفعلية وكذلك تقييم الموظفين الذين حصلوا على الشهادات العليا ودراسة إمكانية الاستفادة من الخبرة التي اكتسبوها ليصب في التطوير والارتقاء بالعمل "، لافتة الى "الإيعاز للهيئة العامة للمناطق الحرة بضرورة تفعيل نشاط إعادة التصدير، استناداً إلى أحكام المادة (123) من قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 المعدل، لما لهذا النشاط من دور فاعل في تنشيط الحركة التجارية وتعظيم الإيرادات غير النفطية".
وذكرت ان "المجتمعين ناقشوا قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2026، المتعلق بتخويل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بيع جميع السيارات (عدا الإنتاجية) التي مضى على صنعها (15) سنة فأكثر، وفقاً لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل، وبما يسهم في تقليل الأعباء التشغيلية وتحقيق موارد مالية إضافية"، لافتا الى ان "الاجتماع تناول أيضاً قرار مجلس الوزراء الخاص بتقليص الإنفاق، والذي شمل إيقاف الإيفادات الخارجية كافة، والاعتماد على الاجتماعات الافتراضية كبديل فاعل لمواكبة متطلبات التدريب والتطوير، بما يحقق ترشيد النفقات دون الإخلال ببرامج بناء القدرات".
وأكد الحاضرون "أهمية التنفيذ الدقيق والموحد لهذه القرارات، وضرورة تنسيق الجهود بين الدوائر والتشكيلات كافة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة، ودعم مسار الإصلاح المالي والإداري، انسجاماً مع توجهات الحكومة في تعزيز الاستدامة المالية والتحول الرقمي".
Alsumaria Tv

الوقف السني يحدد غرة شهر شعبان
10:28 | 2026-01-18
العراق يحبط تهريب 15 صهريجا محملا بالمشتقات النفطية
10:05 | 2026-01-18
رفض لشرط الصحة بشأن اجازة المهنة.. نقابة الأطباء تعده مخالفة دستورية و"التنسيقية" تهدد بالتظاهر
09:24 | 2026-01-18
البرلمان يفرض الزي الرسمي
09:10 | 2026-01-18
بموافقة السوداني.. تخصيص طائرتين لإعادة 173 مهاجراً عراقياً "غير شرعي" من ليبيا
07:07 | 2026-01-18
رئيس مجلس النجف ونقيب الصحفيين يؤكدان دور الصحافة بالحفاظ على السلم المجتمعي
06:31 | 2026-01-18

