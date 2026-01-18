Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
برشلونة يسقط أمام مستضيفه ريال سوسيداد
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

رفض لشرط الصحة بشأن اجازة المهنة.. نقابة أطباء الأسنان تعده مخالفة دستورية و"التنسيقية" تهدد بالتظاهر

محليات

2026-01-18 | 09:24
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
رفض لشرط الصحة بشأن اجازة المهنة.. نقابة أطباء الأسنان تعده مخالفة دستورية و&quot;التنسيقية&quot; تهدد بالتظاهر
1,012 شوهد

أعربت تنسيقية المجموعة الطبية 2024، اليوم الاحد، عن رفضها لشرط وزارة الصحة الذي فرض التدريب لمدة سنتين مقابل منح إجازة ممارسة المهنة، فيما اعتبرت نقابة أطباء الأسنان ذلك "مخالفة دستورية".

وقالت التنسيقية في بيان، "نعرب عن رفضنا القاطع واستنكارنا الشديد لبيان وزارة الصحة الأخير، الذي تضمن فرض تدريب لمدة سنتين كشرط لمنح إجازة ممارسة المهنة، في خطوة نعدها التفافاً واضحاً على الحقوق القانونية ومحاولة لتمديد معاناة الخريجين بدل إنصافهم".

وأكدت التنسيقية، على: "رفض أي مسار يُستخدم كبديل عن الحلول القانونية والوظيفية العادلة"، محملة "وزارة الصحة كامل المسؤولية عن تبعات هذا القرار وآثاره"، مؤكدة أيضا أن "صبر الخريجين قد نفد، وأن هذا النهج لن يمر دون موقف حازم".

وأضاف البيان انه "بناء عليه، نعلن استمرار وتصعيد الحراك الجماهيري، والدعوة إلى تظاهرات مركزية يوم الأربعاء الموافق 2026/1/21 امام وزارة الصحة في العاصمة بغداد".

وشددت التنسيقية، على "إن حقوقنا غير قابلة للمساومة أو التسويف، وأي تجاهل جديد سيقابل بخطوات تصعيدية أوسع حتى تحقيق الإنصاف الكامل".

من جهتها، أعلنت نقابة أطباء الأسنان في العراق، رفضها للقرار الصادر عن وزارة الصحة والمتعلق بالبرنامج التدريبي الوطني لخريجي المجموعة الطبية والصحية، معتبرةً إياه مخالفاً للدستور العراقي وللقوانين النافذة، ويمسّ بشكل مباشر حقوق خريجي كليات طب الأسنان.

وذكرت النقابة في بيان، أن القرار الجديد يتعارض مع مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، مؤكدة أن ممارسة مهنة طب الأسنان تُمنح حصراً من قبل نقابة أطباء الأسنان، وليس من وزارة الصحة.

وأضاف البيان أن قانون رقم (6) لسنة 2000 ما يزال نافذاً ولا يمكن تجاوزه أو الالتفاف عليه بأي آلية أو تعليمات تصدر عن الوزارة، مشدداً على أن أي إجراء يخالف هذا القانون يُعد غير قانوني ولا يمكن العمل به.

وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء العراقي للطعن بالقرار والمطالبة بإيقاف العمل به فوراً، مع احتفاظها الكامل بحقوقها القانونية والنقابية في الدفاع عن أعضائها وخريجي كليات طب الأسنان.

وختمت النقابة بيانها بدعوة الجهات المعنية إلى الالتزام بالقوانين النافذة واحترام صلاحيات النقابات المهنية، بما يضمن حقوق الخريجين ويمنع الإضرار بمستقبلهم المهني.

وفي وقت سابق من اليوم، دعت وزارة صحة، خريجي كليات الطب العام لسنة 2023 – 2024، لمراجعة دوائر الوزارة لغرض تنظيم عقود العمل الخاصة بهم وفق القوانين والانظمة والتعليمات النافذة وذلك لسد النقص الحاصل في المؤسسات الصحية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، إنه “استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2026، ستبدأ وزارة الصحة البرنامج التدريبي الوطني الخاص لخريجي الكليات والمعاهد الطبية والصحية والتقنية من غير المعيّنين من خريجي العامين 2022-2023 و 2023-2024 ولمدة سنتين لغرض منحهم إجازة ممارسة المهنة في القطّاع الخاص”.

ودعت الوزارة “الموما اليهم بالتسجيل من خلال المنصة الإلكترونية التي ستُطلق قريبا ومتابعة التعليمات التي تصدر بهذا الخصوص من دائرة التخطيط وتنمية الموارد والجهات المعنية الأخرى”.

واضافت “واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2026، تدعو الوزارة خريجي كليات الطب العام لسنة 2023-2024 لمراجعة دوائر الصحة لغرض تنظيم عقود العمل الخاصة بهم وفق القوانين والانظمة والتعليمات النافذة، وذلك لسد النقص الحاصل قي مؤسساتنا الصحية”.
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٢ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-19
Play
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٢ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-19
من الأخير
Play
من الأخير
الإطار المنقسم يزن كلفة ترشيح المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٥ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-18
Play
الإطار المنقسم يزن كلفة ترشيح المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٥ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-18
Play
نشرة ١٨ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-18
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-18
Play
العراق في دقيقة 18-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-18
Live Talk
Play
Live Talk
العراق على خريطة المغامرات العالمية - Live Talk - الحلقة ٢٠٥ | 2026
10:30 | 2026-01-18
Play
العراق على خريطة المغامرات العالمية - Live Talk - الحلقة ٢٠٥ | 2026
10:30 | 2026-01-18
عشرين
Play
عشرين
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
Play
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
رحال
Play
رحال
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
Play
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
Biotic
Play
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
Play
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
Play
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
الهوا الك
Play
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
Play
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٢ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-19
Play
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٢ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-19
من الأخير
Play
من الأخير
الإطار المنقسم يزن كلفة ترشيح المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٥ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-18
Play
الإطار المنقسم يزن كلفة ترشيح المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٥ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-18
Play
نشرة ١٨ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-18
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-18
Play
العراق في دقيقة 18-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-18
Live Talk
Play
Live Talk
العراق على خريطة المغامرات العالمية - Live Talk - الحلقة ٢٠٥ | 2026
10:30 | 2026-01-18
Play
العراق على خريطة المغامرات العالمية - Live Talk - الحلقة ٢٠٥ | 2026
10:30 | 2026-01-18
عشرين
Play
عشرين
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
Play
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
رحال
Play
رحال
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
Play
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
Biotic
Play
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
Play
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
Play
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
الهوا الك
Play
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
Play
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16

اخترنا لك
الصحة تصدر قرارات جديدة بشأن التعاقد مع الأطباء من خريجي هذه السنوات
06:50 | 2026-01-19
تحذير من "ملوثات الألف عام".. حملة لاستبدال الأكياس البلاستيكية بالورقية في العراق
06:00 | 2026-01-19
تحرك نيابي لإلغاء قرار حجب مخصصات أصحاب الشهادات العليا (وثائق)
05:55 | 2026-01-19
السيد السيستاني يعزي بوفاة السيد علي الناصر السلمان في الأحساء
05:40 | 2026-01-19
بالوثائق.. تواقيع نيابية تؤيد اعتبار الاعتداء على المعلم تجاوزا على هيبة الدولة
05:40 | 2026-01-19
بسبب شح المياه.. تواقيع برلمانية تطالب بتأجيل استيفاء "السلف الزراعية" (وثائق)
05:24 | 2026-01-19

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.