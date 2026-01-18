الوقف السني يحدد غرة شهر شعبان

وذكر بيان للديوان، انه "نظراً لعدم ثبوت دخول شهر شعبان بالوجه الشرعي فإن لتحديد بداية الأشهر الهجرية في تعلن أن يوم غد الإثنين الموافق ١/١٩/ ٢٠٢٦ هو المكمل لعدة شهر رجب، وأن يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ / ١ / ٢٠٢٦ هو غرة شهر شعبان للعام الهجري ١٤٤٧هـ".وأتم البيان، "نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على أهلنا في فلسطين وسائر بلاد عامة وفي خاصة بالفرج القريب العاجل إنه سميع قريب مجيب الدعاء".