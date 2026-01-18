ما هي العطلة الرسمية المقبلة للعراقيين؟

ولدى الرجوع الى القانون فأن ما تبقى من شهر كانون الثاني الحالي وشهر شباط المقبل لا توجد فيه أي رسمية وفقا للقانون، الا ان شهر اذار يتميز بذكرى جرائم البعث الصدامي بحق الشعب العراقي (حلبجة، الأنفال، المقابر الجماعية، الانتفاضة الشعبانية، قتل العلماء والأحزاب) والذي يصادف الـ16 من اذار وهو يوم اثنين كما يتميز الشهر ذاته بعيد الذي يوافق الـ21 من اذار.وعند متابعة التقويم الميلادي لهذا العام فأن عيد نوروز سيصادف يوم سبت وهو بالأصل عطلة رسمية للموظفين في كل أسبوع.