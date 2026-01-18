المرور تتحدث عن مضاعفة مبلغ الغرامة وتؤكد: الأبواب مفتوحة امام المعترضين

وقال مدير شعبة الإعلام في المديرية، العقيد الحقوقي ، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن " ، وبوصفها دائرة خدمية، اعتمدت في الآونة الأخيرة التكنولوجيا الحديثة للحد من الحوادث المرورية"، مؤكداً أن "النتائج كانت جيدة جداً، حيث حققت الكاميرات الذكية الغاية المرجوة منها، ويُعد حالياً من أقل البلدان في معدلات الحوادث المرورية خلال عام 2025 على مستوى المنطقة العربية بشكل عام".وأضاف شاكر، أن "الكاميرات تعمل حالياً في خمسة تقاطعات ببغداد، وأسهمت في تقليل الحوادث بشكل ملحوظ"، مشيراً إلى أن "المديرية لديها خطة لتعميم هذه التجربة على جميع التقاطعات في جانبي ، بهدف تقليل المخالفات والحوادث".وشدد أن "الكاميرات لا تميز بين شخص وآخر، ولا تفرق بين المركبات الحكومية أو الأهلية، فالقانون يطبق على الجميع"، لافتاً إلى أن "منح إجازة السياقة يعتبر تعهداً من السائق بالالتزام بالتعليمات والحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق دون الحاجة لمراقبته".وفيما يتعلق بالغرامات والاعتراضات، أكد شاكر أن "المديرية فتحت أبوابها لجميع المعترضين، حيث توجد لجان خاصة للنظر في الاعتراضات، وبإمكان المواطن مراجعة الدوائر المعنية ومشاهدة الصورة الخاصة بالمخالفة".وتابع، أن "للمواطن الحق في دفع نصف قيمة الغرامة خلال 72 ساعة من تسجيلها، وفي حال عدم الدفع تبقى القيمة كما هي"، موضحاً أن "مبلغ الغرامة يتضاعف مرة واحدة فقط بعد مرور 30 يوماً على ارتكاب المخالفة، ولا يتكرر التضاعف سنوياً".