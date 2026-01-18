Alsumaria Tv
LIVE
الاتحاد الأوروبي يدرس الرد على ترامب برسوم جمركية جديدة
المرور تتحدث عن مضاعفة مبلغ الغرامة وتؤكد: الأبواب مفتوحة امام المعترضين

محليات

2026-01-18 | 12:44
المصدر:
واع
السومرية نيوز – محلي
تحدثت مديرية المرور العامة، اليوم الاحد، عن مضاعفة مبلغ الغرامة، فيما اكدت ان الأبواب مفتوحة امام المعترضين.

وقال مدير شعبة الإعلام في المديرية، العقيد الحقوقي حيدر شاكر، للوكالة الرسمية وتابعته السومرية نيوز، إن "مديرية المرور العامة، وبوصفها دائرة خدمية، اعتمدت في الآونة الأخيرة التكنولوجيا الحديثة للحد من الحوادث المرورية"، مؤكداً أن "النتائج كانت جيدة جداً، حيث حققت الكاميرات الذكية الغاية المرجوة منها، ويُعد العراق حالياً من أقل البلدان في معدلات الحوادث المرورية خلال عام 2025 على مستوى المنطقة العربية بشكل عام".
وأضاف شاكر، أن "الكاميرات تعمل حالياً في خمسة تقاطعات ببغداد، وأسهمت في تقليل الحوادث بشكل ملحوظ"، مشيراً إلى أن "المديرية لديها خطة لتعميم هذه التجربة على جميع التقاطعات في جانبي الكرخ والرصافة، بهدف تقليل المخالفات والحوادث".
وشدد أن "الكاميرات لا تميز بين شخص وآخر، ولا تفرق بين المركبات الحكومية أو الأهلية، فالقانون يطبق على الجميع"، لافتاً إلى أن "منح إجازة السياقة يعتبر تعهداً من السائق بالالتزام بالتعليمات والحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق دون الحاجة لمراقبته".
وفيما يتعلق بالغرامات والاعتراضات، أكد شاكر أن "المديرية فتحت أبوابها لجميع المعترضين، حيث توجد لجان خاصة للنظر في الاعتراضات، وبإمكان المواطن مراجعة الدوائر المعنية ومشاهدة الصورة الخاصة بالمخالفة".
وتابع، أن "للمواطن الحق في دفع نصف قيمة الغرامة خلال 72 ساعة من تسجيلها، وفي حال عدم الدفع تبقى القيمة كما هي"، موضحاً أن "مبلغ الغرامة يتضاعف مرة واحدة فقط بعد مرور 30 يوماً على ارتكاب المخالفة، ولا يتكرر التضاعف سنوياً".
اخترنا لك
بالفيديو.. دهوك الان
13:02 | 2026-01-18
خلال هذا الأسبوع.. العراقيون على موعد مع موجة برد هي الأقوى منذ بداية الشتاء
12:53 | 2026-01-18
ما هي العطلة الرسمية المقبلة للعراقيين؟
11:40 | 2026-01-18
الوقف السني يحدد غرة شهر شعبان
10:28 | 2026-01-18
العراق يحبط تهريب 15 صهريجا محملا بالمشتقات النفطية
10:05 | 2026-01-18
"إيقاف الإيفادات الخارجية كافة".. اجتماع للمالية لبحث تقليص الإنفاق
09:27 | 2026-01-18

ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
