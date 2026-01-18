خلال هذا الأسبوع.. العراقيون على موعد مع موجة برد هي الأقوى منذ بداية الشتاء

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "البلاد ستتأثر بموجة برد شديدة تعد الأقوى حتى الآن منذ بداية الموسم الشتوي، تبدأ تأثيراتها مساء يوم الثلاثاء وتشمل جميع المدن بدرجاتٍ متفاوتة. ويكون التأثير الأعلى في من البلاد، تليها المنطقتان الوسطى والجنوبية".وأضافت ان "البلاد ستتأثر ايضا بحالة جوية ممطرة خلال يومي الخميس والجمعة، تتركز فيها فرص هطول الأمطار على مدن شمال ووسط البلاد، مع امتدادها إلى مناطق من جنوب البلاد أحياناً"، لافتة الى ان "هطول ثلجي متوسط إلى كثيف يرافقها على في شمال البلاد".وأكدت ان "التوقعات تشير أيضاً إلى فرص واردة لهطول ثلجي خفيف خلال يومي الخميس والجمعة، متوقع أن يطال بعض المناطق المنخفضة في وأربيل ودهوك، إضافةً إلى مدينة وأجزاء من غرب ، وذلك تبعاً لشدة البرودة وتوافر العوامل الجوية المساندة".