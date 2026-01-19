إحصائية ديسمبر.. الرصافة تتفوق على الكرخ بالطلاق للشهر الثالث على التوالي خلافا للمعتاد

وبلغ عدد حالات الزواج في عموم خلال الشهر الماضي 27 الف وحالتي زواج، فيما بلغ عدد حالات الطلاق 4 الاف و888 حالة طلاق.وبذلك تكون نسبة حالات الطلاق الى الزواج تبلغ 18%، وهي اقل من النسبة المعتادة غالبا والبالغة اكثر من 20%.وتصدرت بعدد حالات الزواج حيث سجلت لوحدها 4112 حالة، تليها 3237 حالة ثم 3064 حالة، حيث تشكل الزواجات في لوحدها اكثر من ربع حالات الزواج بعموم العراق وبنسبة 27%.وتصدرت الرصافة حالات الطلاق بـ798 حالة تليها الكرخ بـ692 حالة ثم نينوى بـ530 حالة، وهو خلافا للاشهر الماضية حيث كانت الكرخ تتصدر بحالات الطلاق على حساب الرصافة، وبدأ تصدر الرصافة على الكرخ بحالات الطلاق منذ شهر تشرين الاول الماضي.