العراق يتعرض لهجمتين سيبرانيتين يوميًا

وقال مدير " " علي حسين ، في تصريحات تابعتها ، إنه "لا توجد أنظمة في العالم مؤمّنة بشكل كامل، إلا أننا نسعى ليكون أقرب للاستعداد التام لذلك".وأضاف، أن "للمركز منظومات بالتشارك مع وهيأة الإعلام والاتصالات ومركز التحول الرقمي والأمن السيبراني لصدِّ كل الهجمات القائمة، والتي بعضها مقصود باستهداف السيبراني العراقي، وأخرى غير مقصودة لكنها مدعومة بالذكاء الاصطناعي والذي يهاجم كل الأنظمة الحساسة، إلا أننا نسعى إلى زيادة الاستعداد لمثل هذه الهجمات".وبيّن أن "هذه المناورة هي تدريب عملي لزيادة الاستعداد بالتعاون مع الفرق الموجودة بالوزارات"، منوهاً إلى "وجود زيادة في الهجمات السيبرانية الاعتيادية السنوية، إذ بلغت 120 بالمئة مع زيادة 20 بالمئة إضافية"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وتابع، أن "هذه النسبة زادت بعد تدخل لتصبح 170 بالمئة"، مؤكداً "زيادة الهجمات الإلكترونية خلال العام الماضي إلى 192 بالمئة، إذ كان العراق يتعرض ويتصدى إلى هجمتين يومياً بعد أن كانت هجمة واحدة".