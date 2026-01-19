التربية توافق على إعادة العمل بنظام المحاولات بدرس واحد أو درسين في الصف السادس الإعدادي

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
خط أحمر
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
برشلونة يسقط أمام مستضيفه ريال سوسيداد
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-553515-639044063308603258.jpg
التربية توافق على إعادة العمل بنظام المحاولات بدرس واحد أو درسين في الصف السادس الإعدادي
محليات
2026-01-19 | 02:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
484 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أعلنت
وزارة التربية
، اليوم الاثنين، موافقتها على إعادة العمل بنظام المحاولات بدرس واحد أو درسين في الصف السادس الإعدادي.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن "هيئة الرأي في
وزارة التربية
وافقت على إعادة العمل بنظام المحاولات للعام الدراسي (2024-2025) بدرس واحد او درسين في الصف السادس الاعدادي للعام الدراسي (2025-2026)".
وأضافت الوزارة، أن "القرار لا يشمل طلبة
الامتحان
الخارجي".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
التربية تعلن عدم وجود نظام التحميل لطلبة السادس الإعدادي
08:27 | 2025-10-26
مجلس النواب يصوت على توصية تخص تحسين المعدل ونظام المحاولات للسادس الاعدادي
06:10 | 2026-01-10
بعد توصيات البرلمان.. التربية تدرس إعادة العمل بتحسين المعدل ونظام المحاولات
10:58 | 2026-01-11
التربية تعلن نتائج الامتحانات الوزارية لمرحلة السادس الاعدادي الدور الثالث
08:50 | 2025-11-10
التربية
نظام المحاولات
السومرية نيوز
وزارة التربية
سومرية نيوز
السومرية
الامتحان
ﻹعادة
سومر
لوز
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
السيد الخامنئي يوجه رسالة الى السيد السيستاني
دوليات
47.28%
11:22 | 2026-01-18
السيد الخامنئي يوجه رسالة الى السيد السيستاني
11:22 | 2026-01-18
ما هي العطلة الرسمية المقبلة للعراقيين؟
محليات
28.51%
11:40 | 2026-01-18
ما هي العطلة الرسمية المقبلة للعراقيين؟
11:40 | 2026-01-18
بيان نادر وغير مسبوق.. نتنياهو يهاجم ترامب
دوليات
13.55%
11:42 | 2026-01-17
بيان نادر وغير مسبوق.. نتنياهو يهاجم ترامب
11:42 | 2026-01-17
مع اغلاق البورصة.. ارتفاع جديد بأسعار الدولار في العراق
اقتصاد
10.66%
08:33 | 2026-01-18
مع اغلاق البورصة.. ارتفاع جديد بأسعار الدولار في العراق
08:33 | 2026-01-18
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٢ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-19
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٢ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-19
من الأخير
الإطار المنقسم يزن كلفة ترشيح المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٥ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-18
من الأخير
الإطار المنقسم يزن كلفة ترشيح المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٥ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-18
Live Talk
العراق على خريطة المغامرات العالمية - Live Talk - الحلقة ٢٠٥ | 2026
10:30 | 2026-01-18
Live Talk
العراق على خريطة المغامرات العالمية - Live Talk - الحلقة ٢٠٥ | 2026
10:30 | 2026-01-18
عشرين
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
عشرين
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
رحال
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
رحال
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٢ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-19
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٢ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-19
من الأخير
الإطار المنقسم يزن كلفة ترشيح المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٥ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-18
من الأخير
الإطار المنقسم يزن كلفة ترشيح المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٥ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-18
Live Talk
العراق على خريطة المغامرات العالمية - Live Talk - الحلقة ٢٠٥ | 2026
10:30 | 2026-01-18
Live Talk
العراق على خريطة المغامرات العالمية - Live Talk - الحلقة ٢٠٥ | 2026
10:30 | 2026-01-18
عشرين
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
عشرين
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
رحال
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
رحال
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
اخترنا لك
الصحة تصدر قرارات جديدة بشأن التعاقد مع الأطباء من خريجي هذه السنوات
06:50 | 2026-01-19
تحذير من "ملوثات الألف عام".. حملة لاستبدال الأكياس البلاستيكية بالورقية في العراق
06:00 | 2026-01-19
تحرك نيابي لإلغاء قرار حجب مخصصات أصحاب الشهادات العليا (وثائق)
05:55 | 2026-01-19
السيد السيستاني يعزي بوفاة السيد علي الناصر السلمان في الأحساء
05:40 | 2026-01-19
بالوثائق.. تواقيع نيابية تؤيد اعتبار الاعتداء على المعلم تجاوزا على هيبة الدولة
05:40 | 2026-01-19
بسبب شح المياه.. تواقيع برلمانية تطالب بتأجيل استيفاء "السلف الزراعية" (وثائق)
05:24 | 2026-01-19
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.