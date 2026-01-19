جنايات واسط: السجن المؤبد بحق تجار مخدرات بينهم نساء

وبحسب بيان ، فإن المدانين ضبطت بحوزتهم نصف كيلو غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة بقصد الإتجار بها وبيعها بين المتعاطين، وصدرت الاحكام بحقهم إستناداً لأحكام المادة 28 / أولاً من والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017.