العراق يقف مع غزة.. "طائرات المساعدات" تواصل الهبوط في العريش

وقال السفير العراقي في القاهرة ومندوب الدائم لدى ، طه خلف إن العراق يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ولا سيما في ظل ما يعانيه أبناء قطاع غزة من أوضاع إنسانية صعبة جراء العدوان الصهيوني، مؤكداً أن هذه المساعدات تهدف إلى الإسهام في سد الاحتياجات الأساسية، خصوصاً المواد الغذائية والإنسانية.وأعرب السفير خلف عن تقديره للتعاون والتسهيلات التي قدمتها السلطات المصرية، مشيراً إلى أنها أبدت مرونة كبيرة في إنجاح إيصال المساعدات، التي نُقلت على متن طائرات عراقية إلى ، تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة عبر .وفي هذا السياق، أشار السفير العراقي إلى أن أولى رحلات الإغاثة العراقية انطلقت بتاريخ 12 / 1 / 2026 إلى مطار ، على متن طائرة من طراز C130 محمّلة بكميات متنوعة من المواد الغذائية، تلتها الرحلة الثانية في 14 / 1 / 2026، على أن تتبعها ثلاث رحلات إغاثية أخرى بالطائرة ذاتها كل يومين.وأكد أن هذه الحملة الإنسانية تمثل امتداداً للحملات السابقة التي نفذتها حكومة جمهورية العراق، والتي شملت مساعدات غذائية وإنسانية متعددة، بما يعكس دور العراق الثابت في مساندة الأشقاء الفلسطينيين، وترسيخ قيم التضامن الإنساني والمسؤولية الأخلاقية تجاه القضايا العادلة.