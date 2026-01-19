محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين

وقالت حكومة الإقليم في بيان تابعته ، أنه "استناداً إلى تقرير والاتصالات في حكومة ، وبعد التشاور مع الجهات المعنية والمديرية العامة للتربية في والوحدات الإدارية، ونظراً للانخفاض الكبير في درجات الحرارة ضمن حدود محافظة ، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين، تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليومي 20 و21 من الشهر الجاري في جميع المدارس والمراكز التعليمية الحكومية والأهلية".