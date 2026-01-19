التعليم تعلن انتهاء حقبة الأداء الورقي وانطلاق الأتمتة الشاملة

وقال الوزير في كلمته خلال احتفالية الحوكمة الرقمية الشاملة في ، إن "التاسع عشر من كانون الثاني 2026 يوثق محطة مفصلية في مسار الأداء المؤسسي للوزارة وانتقالا واعيا إلى هوية استراتيجية غير نمطية تستمد حضورها وفاعليتها من اشتراطات التدويل وسياقات الريادة ومعايير المؤسسي".وأوضح أن "الوزارة بهذه الانتقالة وهذا التحول الرقمي تكرس موقعها الريادي في التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ المؤتمت لنظام المراسلات والأرشفة الرقمية في زمن قياسي يضمن سلامة الإجراءات الإدارية ويرتقي بكفاءة الأداء"، مشيرا إلى أن "إلغاء التعامل الورقي يمثل التزاما طويل الأمد تقابله استدامة واعية في تطوير البنى التحتية الرقمية وتعزيز قدرات الموظفين وتحصين أمن المعلومات على نحو يكفل ديمومة الإدارة الإلكترونية الكاملة واستقرارها".