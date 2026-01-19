بسبب شح المياه.. تواقيع برلمانية تطالب بتأجيل استيفاء "السلف الزراعية" (وثائق)

ووفقاً للطلب المقدم إلى رئاسة ، فإن شريحة واسعة من الفلاحين المشمولين بسلف تعرضت لأضرار كبيرة خلال الموسم الزراعي الحالي. وعزت الوثيقة هذه الأضرار إلى شح الأمطار والظروف المناخية القاسية، وتقليص الخطة الزراعية، مما انعكس سلباً على الإنتاج الزراعي، وعدم قدرة الفلاحين على الإيفاء بالتزاماتهم المالية في المواعيد المحددة نتيجة تراجع المداخيل.دعا النواب الموقعون على الطلب رئاسة المجلس بالتنسيق مع الجهات التنفيذية ذات العلاقة لإقرار تأجيل استحصـال المبالغ ومنح الفلاحين مهلة مناسبة. وأكدت الوثيقة أن هذه الخطوة تأتي إنصافاً للمتضررين ودعماً لاستمرار العملية الزراعية وتحقيقاً للأمن الغذائي الوطني.وأظهرت الوثيقة توجيهاً من رئاسة مجلس النواب (المكتب القانوني) بتاريخ 19 كانون الثاني 2026، يطلب تقديم "الرأي القانوني" بشأن هذا المقترح قبل المضي في إجراءات التنفيذ أو التنسيق مع الحكومة.