السيد السيستاني يعزي بوفاة السيد علي الناصر السلمان في الأحساء

وصف المرجع الأعلى عمر الفقيد بأنه كان مباركاً وحافلاً بالخدمات الجليلة في سبيل ترويج الشرع الحنيف ورعاية المؤمنين. كما قدم تعازيه ومواساته لأنجال الفقيد وأسرته الشريفة، وللحوزة العلمية في الأحساء وعموم المؤمنين في المنطقة.ودعا المرجع الأعلى أن يُحشر الفقيد مع أجداده الطاهرين، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.