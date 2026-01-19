الصحة تصدر قرارات جديدة بشأن التعاقد مع الأطباء من خريجي هذه السنوات

واظهرت وثيقة رسمية وردت للسومرية نيوز، انه" تم التعاقد مع الأطباء خريجي (2023/2024) على أن يعينون أصولياً بعد إقرار ".وتابعت، انه "يعد تاريخ التعاقد مجزياً لخدمة التدرج الطبي ويتم صرف رواتبهم وفق قرار (315) لسنة 2019 وتخول دوائر بإتمام الإجراءات التعاقدية للمومأ إليهم".