انقطاع الكهرباء عن بعض مناطق الإقليم.. هذا السبب

وقال المصدر لـ ، إن "التيار الكهربائي انقطع عن بعض مناطق ودهوك والسليمانية بسبب خلل فني في خطوط نقل الغاز الطبيعي إلى محطات توليد الكهرباء".وأضاف أن "الانقطاع مؤقت، وأن فرق وزارة الكهرباء ستقوم خلال الساعات المقبلة بإصلاح الخلل وإعادة التيار الكهربائي إلى وضعه الطبيعي".