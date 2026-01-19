مكتب السيد السيستاني: الأربعاء الأول من شعبان

وقال المكتب في بيان ورد لـ ، ان "يوم غدٍ الثلاثاء هو المكمّل لشهر رجب".وأضاف ان "يوم الأربعاء الموافق (21 من كانون الثاني 2026) هو الأول من شهر شعبان لعام 1447 للهجرة".