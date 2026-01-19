يتضمن 8 نقاط.. التربية تصدر بيانا جديدا بشان نظام المحاولات للسادس الاعدادي

– محلي

أصدرت ، اليوم الاثنين، بيانا جديدا بشان نظام المحاولات للصف السادس الاعدادي.

وذكرت الوزارة في بيان لها تلقته ، ان "هيئة الرأي في وافقت على إعادة العمل بنظام المحاولات للعام الدراسي (2024-2025) بدرس واحد او درسين في الصف السادس الاعدادي للعام الدراسي (2025-2026)، حيث لا يشمل هذا القرار طلبة الخارجي".