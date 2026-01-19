حريق بمعمل لتكرار النفط في منطقة الكرغولية جنوب العاصمة

وذكر المصدر لـ ، أن "حريقاً اندلع في معمل لتكرار النفط في منطقة الكرغولية جنوب العاصمة".وأضاف، أنه "لا توجد خسائر بشرية فقط مادية"، مبيناً أن "فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على الحريق من خلال إجراء اللازم".