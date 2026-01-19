أسبر يكشف حقيقة فيديو إطلاق سراح عناصر داعش في سوريا

وقال المركز في بيان ورد لـ ، ان "فريق التدقيق في مركز أسبر لمدققي المعلومات اجرى فحصاً تقنياً للمقطع المصور الذي نشر مؤخراً، والذي ذكر فيه إطلاق سراح عناصر من تنظيم وعوائلهم"، مبينا ان "نتائج البحث العكسي وتحليل البيانات الوصفية للفيديو أظهرت أن المقطع ليس حديثاً، بل يعود تاريخه الأصلي إلى الخامس من أيلول 2025".وأضاف ان "المقطع يصور أحداثاً قديمة جرت في العام الماضي، وتمت إعادة نشره الآن للإيحاء بأنه حدث جارٍ، وهو ما يندرج ضمن أساليب التضليل الإعلامي لإثارة القلق العام"، لافتا الى ان "أي مصادر رسمية أو تقارير دولية موثوقة لم تسجل أي عملية إطلاق سراح جماعي لعناصر التنظيم في الوقت الراهن".وذكر ان "آخر الحوادث المرتبطة بالسجون والهروب الجماعي سُجلت في آب 2025 (سجن الكلاسة بالحسكة)، وفي مطلع كانون الثاني الجاري 2026 (سجن الشقيف بحلب)، ولا علاقة لها بالادعاء الحالي المنشور".واكد ان "الفيديو المتداول هو محتوى مضلل من حيث التوقيت والسياق"، داعيا "المواطنين والمنصات الإخبارية إلى توخي الدقة واعتماد المصادر الرسمية، لاسيما مع تزايد الشائعات التي تستهدف الاستقرار الأمني مؤخراً".