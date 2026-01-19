الصفحة الرئيسية
توضيح حكومي يخص الضوابط الجديدة لاحتساب الشهادات للموظفين
أسبر يكشف حقيقة فيديو إطلاق سراح عناصر داعش في سوريا
محليات
2026-01-19 | 12:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
777 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
كشف مركز اسبر، اليوم الاثنين، حقيقة فيديو إطلاق سراح عناصر
داعش
في
سوريا
.
وقال المركز في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "فريق التدقيق في مركز أسبر لمدققي المعلومات اجرى فحصاً تقنياً للمقطع المصور الذي نشر مؤخراً، والذي ذكر فيه إطلاق سراح عناصر من تنظيم
داعش
وعوائلهم"، مبينا ان "نتائج البحث العكسي وتحليل البيانات الوصفية للفيديو أظهرت أن المقطع ليس حديثاً، بل يعود تاريخه الأصلي إلى الخامس من أيلول 2025".
وأضاف ان "المقطع يصور أحداثاً قديمة جرت في العام الماضي، وتمت إعادة نشره الآن للإيحاء بأنه حدث جارٍ، وهو ما يندرج ضمن أساليب التضليل الإعلامي لإثارة القلق العام"، لافتا الى ان "أي مصادر رسمية أو تقارير دولية موثوقة لم تسجل أي عملية إطلاق سراح جماعي لعناصر التنظيم في الوقت الراهن".
وذكر ان "آخر الحوادث المرتبطة بالسجون والهروب الجماعي سُجلت في آب 2025 (سجن الكلاسة بالحسكة)، وفي مطلع كانون الثاني الجاري 2026 (سجن الشقيف بحلب)، ولا علاقة لها بالادعاء الحالي المنشور".
واكد ان "الفيديو المتداول هو محتوى مضلل من حيث التوقيت والسياق"، داعيا "المواطنين والمنصات الإخبارية إلى توخي الدقة واعتماد المصادر الرسمية، لاسيما مع تزايد الشائعات التي تستهدف الاستقرار الأمني مؤخراً".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
دمشق تكشف حقيقة إطلاق نار كثيف قرب قصر الشعب
12:47 | 2025-12-30
سوريا: قسد أطلقت سراح الدواعش من سجن الشدادي
09:57 | 2026-01-19
بعد فيديو اثار ضجة وتضمن كلمات "خادشة".. إطلاق سراح المختطف العراقي في سوريا
07:09 | 2025-10-30
العـدل تعلن إطلاق سراح 1835 حدثاً خلال العام الماضي
03:56 | 2026-01-08
