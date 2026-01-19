وزير الموارد: العراق يمر بظروف صعبة هي الأسوأ

وقال ذياب في كلمة له خلال استضافته بمجلس النواب وتابعتها ، ان " يمر بظروف صعبة هي الأسوأ في هذا العام نتيجة التغيرات المناخية واستثمار للموارد المائية داخل أراضيها"، لافتا الى "اعطاء أولوية لمعالجة أزمة المياه ومواجهتها بحزم من خلال إيجاد البدائل، وفي مقدمتها تحلية مياه البحر كجزء من الحل لتغطية الحاجة في المحافظات الجنوبية".وأكد "على ضرورة الاسراع بإنجاز المشروع الذي يجري تنفيذه بشكل بطيء، إضافة الى الاستفادة من المياه العائدة من خلال معالجتها وارجاعها الى النهر والمضي بآلية حديثة لتقنين طرق الري لتكون بديلا عن الوسائل القديمة"، منوها الى ان "هذه المشاريع بحاجة الى خطط ومتطلبات كثيرة".وبين أن "العراق لا يمتلك أي اتفاقية ملزمة مع جمهورية تركيا تخص تقاسم المياه بحصص محددة"، مشيرا الى ان " الخاصة بالمياه تنص على مطالبة دول المنبع بعدم الاضرار بمصلحة دول المصب".وفي رده على سؤال عن رؤية بالاتفاقية الاطارية المبرمة كونها الجهة المعنية بملف المياه، أشار الوزير الى أن "رأي الوزارة بالاتفاقية الاطارية لا ترتقي الى مستوى اتفاقية".