تحرك برلماني يخص رواتب هذه الفئة

وقال رئيس المؤسسة، النائلي، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "المؤسسة حريصة على ضمان حقوق ذوي الشهداء بجميع شرائحهم"، مبيناً، أن "قانون ضحايا الإرهاب الحالي حدد مدة 10 سنوات لاستمرار الراتب لأبناء الشهداء وزوجة الشهيد".وأضاف أن "هناك غبناً يلحق بعوائل الشهداء في النصوص القانونية النافذة، لذلك سعت المؤسسة لتعديل القانون منذ الدورة البرلمانية السابقة لكنه لم يمضِ"، مشيراً إلى "السعي حالياً في لاطلاع الكتل السياسية ورئاسة المجلس على مسودة تعديل القانون لضمان استمرار الرواتب، خصوصاً أن أيدت التعديلات القانونية وأكدت عدم وجود جنبة مالية فيها".وأعرب، عن أمله في "تعديل القانون لاستمرار رواتب عوائل شهداء الإرهاب أسوة بشريحة شهداء النظام البائد وشريحة شهداء والأجهزة الأمنية".وتابع أن "المؤسسة أطلعت رئاسة البرلمان والنواب على حيثيات التعديل ومسودته"، داعياً مجلس النواب إلى "الإسراع في إقراره لإنصاف هذه الشريحة".وأوضح، أن "المبالغ المالية يتم احتسابها من قبل هيئة التقاعد التي أكدت خلو التعديل من الجنبة المالية"، عادّاً، "استمرار الرواتب حالة عادلة ومستحقة".