محافظة جديدة تعطل دوام المؤسسات التعليمية غدا

وقالت إدارة المحافظة في بيان ورد لـ ، انه " بعد الاجتماع الذي عُقد مساء اليوم برئاسة محافظ ، وبحضور رؤساء الوحدات الإدارية والمدير العام لتربية أربيل، وبشأن موجة تساقط الثلوج والأمطار والبرد والصقيع التي تشهدها المنطقة، تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء الموافق 20/1/2026، وذلك في والأهلية التابعة للمديرية العامة لتربية أربيل فقط".وأضاف ان "ذلك جاء حرصًا على سلامة وصحة الطلبة".