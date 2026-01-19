أجنبي الجنسية.. الإطاحة بتاجر دولي بحوزته كيلو غرام من الكريستال بالإقليم

وذكر المصدر لـ ، أن "مكافحة مخدرات برئاسة مدير المديرية نفذت واجب نوعي في وبموافقات قضائية وتعاون مع حكومة الاقليم واجب نوعي، أسفر عن القبض على تاجر دولي أجنبي الجنسية".وأشار الى ان "التاجر عثر بحوزته أكثر من كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة المركزة".