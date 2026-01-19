السيطرة على حريق اندلع في معمل للأسفلت شرقي بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، أنه "فرضت فرق الدفاع المدني سيطرتها الكاملة على حادث حريق اندلع داخل خزانات كبيرة الحجم في معمل للأسفلت بمنطقة الكرغولية في جانب ، دون تسجيل إصابات بشرية".وتابعت، أنه "حيث استنفرت فرق الدفاع المدني ودفعت بعجلات الإطفاء التخصصية الحديثة والساندة، ونجحت في تطويق النيران واستبسلت لتحكم سيطرتها وتنهي الحادث، مما ساعد في تقليل الخسائر الناجمة عنه".وأكملت، أنه "بذلت فرق الدفاع جهودًا كبيرة للسيطرة على النيران، وحال الانتهاء من إخماد الحريق، تم فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق، وذلك وفقًا للسياقات القانونية المتبعة".