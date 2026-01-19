بالوثيقة.. محافظ ميسان يصدر قرارا يخص الصيادين واقامة السفرات

وجاء في الكتاب الموجه الى حرس الحدود العاشر واللواء الخامس بشرطة الطاقة وتلقته ، انه "يمنع منعاً باتاً السماح بدخول الصيادين والسفرات داخل القواطع التي تقع تحت مسؤوليتكم الا بموافقتنا حصراً".وأضاف "سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحق المخالف وحسب التقرير الذي يقدمه القسم المعني في المحافظة".