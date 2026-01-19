الصفحة الرئيسية
بالوثيقة.. محافظ ميسان يصدر قرارا يخص الصيادين واقامة السفرات
محليات
2026-01-19 | 13:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
403 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
اصدر محافظ
ميسان
حبيب طاهر، قرارا يمنع الصيادين وإقامة السفرات في الجزيرة.
وجاء في الكتاب الموجه الى حرس الحدود العاشر واللواء الخامس بشرطة الطاقة وتلقته
السومرية نيوز
، انه "يمنع منعاً باتاً السماح بدخول الصيادين والسفرات داخل القواطع التي تقع تحت مسؤوليتكم الا بموافقتنا حصراً".
وأضاف "سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحق المخالف وحسب التقرير الذي يقدمه القسم المعني في
ديوان
المحافظة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
