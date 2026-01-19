نائب: البرلمان عازم على إقرار التشريعات التي تمس حياة المواطنين

​أكد النائب عبود الإبراهيمي، الاثنين، أن عازم على إقرار التشريعات التي تمس حياة المواطنين.

وقال الإبراهيمي في بيان، إن " صوّت على تشكيل والسجناء السياسيين النيابية، مع تسمية أعضائها رسميًا"، موضحا أن "رئاسة اللجنة ستُسند إلى أكبر الأعضاء سنًّا، بهدف تسريع إنجاز قانون ضحايا الإرهاب خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف الإبراهيمي أن "هذه الخطوة تأتي ضمن توجه نيابي واضح لمعالجة القوانين المتوقفة منذ دورات سابقة"، مؤكدا أن "مجلس النواب عازم على إقرار التشريعات التي تمسّ حياة المواطنين وتسهم في إنصاف الشرائح المتضررة ودعم الاستقرار المجتمعي".



وأشار إلى أن "المرحلة الحالية تتطلب تعاونًا تشريعيًا عاليًا لإنهاء الملفات الإنسانية العالقة، وفي مقدمتها ملفات الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين".