توضيح حكومي يخص الضوابط الجديدة لاحتساب شهادات الموظفين

أصدر ، الاثنين، توضيحا يخص الضوابط الجديدة لاحتساب الشهادات الدراسية خصوصا العليا منها لموظفي الدولة.

وجاء في توضيح المجلس بشأن الضوابط الجديدة لاحتساب الشهادات الدراسية (خصوصا العليا منها) لموظفي الدولة، "يود ان يبين لجميع الموظفين من حملة الشهادات العليا في مؤسسات الدولة كافة، الضوابط النهائية المتعلقة بآلية احتساب الشهادات الدراسية".

وأضاف "ينحصر تطبيق رقم (11) لسنة 2026 على الموظفين الذين يرومون تقديم شهاداتهم الدراسية أو الحصول عليها بدءاً من تاريخ (1/2/ 2026) وما بعده، وتخضع هذه الطلبات كلياً للشروط والمعايير الجديدة المنصوص عليها في القرار، والتي تنظم استحقاقات الشهادة وفقاً للهيكل الوظيفي الجديد".

ولفت التوضيح "لا يشمل الموظفون الحاصلون على الشهادات قبل تاريخ صدور القرار آنفاً والذين استحصلوا الموافقات الأصليه للسماح لهم بالدراسة والحصول على الشهادة، اي ان هذا القرار لايسري بأثر رجعي".

وجمع أعضاء ، اليوم الاثنين، تواقيع نيابية لإلغاء قرار الصادر بشأن أصحاب الدراسات العليا والعاملين في مؤسسات الدولة، بعد قرار حكومي بعدم احتساب الشهادات التي يجري الحصول عليها أثناء الوظيفة.