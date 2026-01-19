السيد الصدر يرسل وفدا إلى الحدود العراقية السورية

قرر زعيم ، الاثنين، إرسال وفد إلى الحدود العراقية السورية، بعد التطورات الأخيرة في .​

وقال المقرب من ، ، "نود إعلامكم أيها الأخوة الكرام: بأن سماحته قد أمر بإرسال وفد عالي المستوى إلى الحدود العراقية السورية للإطلاع على التفاصيل ولأجل مساندة القوات الأمنية في عملها".

وكان السيد قال، اليوم الاثنين، إن "المتشددين" في فتحوا السجون وأطلقوا سراح "شذاذ الآفاق" وهذا ما يزيد من مستوى الخطورة.

وشهدت سوريا خلال الساعات الماضية تصعيداً عسكرياً في شمال وشرق البلاد، حيث اندلعت اشتباكات ضارية بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وفصائل تابعة لحكومة دمشق، تركزت أعنفها في محيط واحد من أخطر السجون التي تضم معتقلي تنظيم " ".