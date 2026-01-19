الصفحة الرئيسية
السيد الصدر يرسل وفدا إلى الحدود العراقية السورية
محليات
2026-01-19 | 14:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,393 شوهد
قرر زعيم
التيار الوطني الشيعي
السيد مقتدى الصدر
، الاثنين، إرسال وفد إلى الحدود العراقية السورية، بعد التطورات الأخيرة في
سوريا
.
وقال المقرب من
السيد الصدر
،
صالح محمد العراقي
، "نود إعلامكم أيها الأخوة الكرام: بأن سماحته قد أمر بإرسال وفد عالي المستوى إلى الحدود العراقية السورية للإطلاع على التفاصيل ولأجل مساندة القوات الأمنية في عملها".
وكان السيد
الصدر
قال، اليوم الاثنين، إن "المتشددين" في
سوريا
فتحوا السجون وأطلقوا سراح "شذاذ الآفاق" وهذا ما يزيد من مستوى الخطورة.
وشهدت سوريا خلال الساعات الماضية تصعيداً عسكرياً في شمال وشرق البلاد، حيث اندلعت اشتباكات ضارية بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وفصائل تابعة لحكومة دمشق، تركزت أعنفها في محيط واحد من أخطر السجون التي تضم معتقلي تنظيم "
داعش
".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
