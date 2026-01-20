درجات حرارة لا تتجاوز الـ4 مئوية.. الانجماد يطغى من صلاح الدين وحتى الحدود

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن "طقس يوم غد الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الشمالية والجنوبية ومقاربة في المنطقة الوسطى"، مبينة ان "طقس يوم الخميس سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الشمالية والجنوبية، ويكون غائماً ممطراً في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى للبلاد، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم".وأضافت ان "طقس يوم الجمعة القادمة سيكون غائماً مع تساقط زخات مطر تكون رعدية أحياناً في أماكن متعددة من البلاد كما تتساقط الثلوج في ، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض بضع درجات في المنطقة الشمالية".وذكر ان "طقس يوم السبت القادم سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط امطار بعد الظهر في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع بضع درجات في المنطقة الشمالية".