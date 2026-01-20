غضب في كردستان بسبب سوريا.. تظاهرات واسقاط العلم التركي

وشهدت تظاهرات غاضبة ضد ما اسموه بمجازر تنظيمات سلطة دمشق بحق اكراد .وهتف المحتجون "الجولاني إرهابي" فيما رفعوا اعلام ، حيث حاول المتظاهرون اقتحام القنصلية الاميركية في أربيل بعد تخلي عن دعم قوات قسد.كما التحقت باربيل حيث شهدت خروج تظاهرات احتجاجاً على مجازر الجيش السوري بحق الكرد، واطلق المتظاهرون هتافات تدعو لنصرة الكرد وتندد باعمال حكومة احمد الشرع.واقدم متظاهرون باقتحام مبنى القنصلية التركية في واسقطوا العلم التركي.