في العراق.. الخاصة جاي يمتلئ بالمياه

وأكد مدير مشروع سد الخاصة جاي، بهجت ناصح، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته ، أن "السد يمثل المصدر الرئيسي لمحطة إسالة منطقة ياورلي التي تغذي مناطق شمال المدينة على مدار 24 ساعة"، مبيناً أن "كميات الأمطار هذا الموسم فاقت هطول العام الماضي وأسهمت في رفع مستوى الخزين في البحيرة بشكل ملحوظ".من جانبه، أشار معاون مدير المشروع، ، إلى أن "الملاكات الفنية تواصل الفحص الدوري والبصري لمراقبة نسبة الزيادة في المناسيب والكميات الواردة لضمان سلامة السد واستعداده لاستقبال المياه أثناء الهطول الغزير، مؤكداً تواجد الفرق على مدار الساعة لمتابعة التصاريف واتخاذ الإجراءات الطارئة لمواجهة أي موجات فيضانية محتملة".وأضاف أن "مياه السدود الصغيرة، التي تعتمد على مياه الأمطار، تتميز بالنقاء"، لافتاً إلى "إنشاء الغابة الإقليمية على مساحة 6000 دونم في أطراف بحيرة السد، والتي تعتمد على المياه الجوفية للبحيرة، وتعدُّ جزءاً من مشاريع التشجير وزيادة المساحات لتحسين البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، فضلاً عن كونها مشروعاً سياحياً يثري المنطقة".