عمليات بغداد تحدد التسعيرة الرسمية للكراجات والعقد المروري الخاص بالسيارات
محليات
2026-01-20 | 03:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
السومرية نيوز
– محلي
حددت
قيادة عمليات بغداد
، اليوم الثلاثاء، التسعيرة الرسمية للكراجات والعقد المروري الخاص بالسيارات.
وقالت القيادة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، "حرصاً منا على امن وسلامة المجتمع والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وعدم استغلال المواطنين من قبل ضعاف النفوس واخذ المبالغ المالية بطرق غير شرعية، حددت لجنة متابعة الساحات والمعارض في قيادة العمليات، التسعيرة الرسمية (للساحات "الكراجات" والعقد المروري لمكاتب عقود بيع وشراء السيارات)".
وأضافت ان "تسعيرة الكراجات تكون بـ3000 دينار عراقي فقط لوقوف العجلات"، مبينة ان "العقد المروري الخاص ببيع وشراء السيرات هو 50 الف دينار عراقي مناصفة بين البائع والمشتري".
وتوعدت القيادة "اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المخالفين للتسعيرات أعلاه"، داعية "اصحاب ساحات وقوف العجلات ومكاتب عقود بيع وشراء المركبات الى الالتزام بالتسعيرة المقررة من الجهات ذات العلاقة لتجنبهم المسائلة القانونية ومزاولة العمل بشكل اصولي ووفق السياقات القانونية المعمول بها".
مقالات ذات صلة
الكشف عن حقيقة رفع أسعار العقد المروري إلى 100 ألف
08:16 | 2025-11-21
عمليات بغداد لـ السومرية: لا توجد أي ضغوط على المنتسبين خلال التصويت الخاص
03:36 | 2025-11-09
محافظة بغداد تحدد موعد إعلان أسماء المقبولين بصفة عقود
14:33 | 2025-11-27
كربلاء تحدد تسعيرة المولدات الاهلية لشهر كانون الأول
05:21 | 2025-12-03
