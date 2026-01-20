عمليات بغداد تحدد التسعيرة الرسمية للكراجات والعقد المروري الخاص بالسيارات

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، "حرصاً منا على امن وسلامة المجتمع والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وعدم استغلال المواطنين من قبل ضعاف النفوس واخذ المبالغ المالية بطرق غير شرعية، حددت لجنة متابعة الساحات والمعارض في قيادة العمليات، التسعيرة الرسمية (للساحات "الكراجات" والعقد المروري لمكاتب عقود بيع وشراء السيارات)".وأضافت ان "تسعيرة الكراجات تكون بـ3000 دينار عراقي فقط لوقوف العجلات"، مبينة ان "العقد المروري الخاص ببيع وشراء السيرات هو 50 الف دينار عراقي مناصفة بين البائع والمشتري".وتوعدت القيادة "اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المخالفين للتسعيرات أعلاه"، داعية "اصحاب ساحات وقوف العجلات ومكاتب عقود بيع وشراء المركبات الى الالتزام بالتسعيرة المقررة من الجهات ذات العلاقة لتجنبهم المسائلة القانونية ومزاولة العمل بشكل اصولي ووفق السياقات القانونية المعمول بها".