التعرفة الجمركية تدفع تجارا الى التظاهر في بغداد

وقال مراسل ، ان "العشرات من التجار تظاهروا، اليوم الثلاثاء، امام مبنى هيئة في ، احتجاجاً على رفع التعرفة ".وقال احد المتظاهرين لـ نيوز ان "هناك استهداف للتجار، حيث ان هذه التعرفة ستفتح الباب لعبور البضائع بطرق غير مشروعة"، مبينا ان "اغلب بضائعنا متوقفة في الموانئ".ودعا " بالتريث في قرار التعرفة الجمركية اسوة بجمارك الدول الأخرى"، موضحا ان "جمرك الدول الأخرى هو 5 بالمئة فقط وليس 30 بالمئة كما يحصل بالعراق".فيما ذكر تاجر اخر "كلما تسعى الدولة لزيادة الإيرادات تلجأ الى جيوب المواطنين من خلال رفع والرسوم على البضائع".وطالب "بإلغاء التعرفة الجمركية او تخفيضها للحد الأدنى"، موضحا ان "ارتفاع الرسوم الجمركية غير واقعي".فيما أشار تاجر ثالث الى ان "المتضرر من التعرفة الجمركية هو المواطن"، موضحا ان "التعرفة الجمركية مجحفة في ".وبين ان "البضائع مكدسة ولا يوجد بيع والتاجر هو المتضرر"، موضحا ان "التعرفة غير منصفة وهي اكثر من قيمة ارباح التاجر".